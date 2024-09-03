9月2日凌晨，國泰航空(Cathay Pacific Airways Limited)一架由香港飛往瑞士蘇黎世的空中巴士A350客機，在起飛後不久就發現警告燈亮起，機師選擇折返，所幸一切平安無事。航空公司檢查發現，引擎的某零件確認故障，是全球首例。為確保安全，旗下48架同型客機會全面檢查，受影響的航班多達24對，也只能表示歉意。

國泰航空表示， 香港飛往蘇黎世的CX383航班在飛行過程並無波折，僅是機長對安全的慎重，所以選擇近返。由於航機剛剛起飛不久，燃料仍然很滿，因此須執行空中放油程序，在香港以南上空盤旋，待機體重量減輕後再降落。雖然對乘客旅途延誤感到抱歉，但一切以安全優先。

國泰航空之後安排新一批機組人員，並派出另一架飛機(同樣是A350)代替，已於早上5時17分啟程。

傳出零件故障的勞斯萊斯XWB-97引擎。(圖/Rolls-Royce )

之後，檢修人員發一垷引擎零件確實出現故障，立即向空中巴士集團通報，獲知是全球首例事件。A350使用的是英國勞斯萊斯(Rolls-Royce) XWB-97型大旁通比渦輪風扇引擎，在國泰航空報告引擎零件故障後，勞斯萊斯的股價下跌了 8.8%。