中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可，擁有甜美臉蛋及俏皮個性受到不少球迷喜愛，時常在社群分享生活的她，近日透露有次早餐被其他住戶拿錯，所幸最後有管理員協助才順利解決問題，事後她則對管理員的1項技能表示讚賞，「真的覺得管理員們的技能好強」。

林可日前發文表示，有次下樓拿早餐時，突然發現被其他住戶拿走了，於是她立刻向管理員求助，希望能因此找到拿錯早餐的住戶。結果管理員一得到消息後，就馬上打電話給拿錯早餐的那位住戶，讓林可十分驚訝，更佩服說道：「真的覺得管理員們的技能好強，整棟居民他們都知道是幾樓幾戶。」

林可發文大讚管理員1超強技能。（圖／IG@dou95412）

貼文曝光後，引來不少網友紛紛表示贊同，「管理員的記憶力都超好，連住戶家裡有幾個人都知道」、「連哪輛車接你都知道」、「我們找線索，管理員也是首選之一」、「管理員都好會認人」、「看久就記得了」，同時也有人對拿錯早餐的住戶感到傻眼，「拿錯自己都不知道嗎」、「扯欸自己買什麼都不知道」。

事實上，大樓管理員的工作相當繁瑣，不僅要確保住戶的安全，也要協助管理社區的大小事，過去曾有報導稱讚過保全的記憶力驚人，雖然該報導的對象是學校保全，但對於能熟記住戶面孔及資訊的管理員，也是值得讚賞的。