據了解，今年航空公司與貨代業簽約價較低，部分貨代業美國線簽約價每公斤約140～165元。反觀今年運費維持相對高檔，現貨價將影響簽約價。

根據多家貨代業者的報價，最近運費開始爬升，目前美西線台灣運費每公斤約280～355元，大陸運費約人民幣51～56元，台灣運費高於大陸、香港，主要是國內科技業出貨與東南亞轉口貨挹注，一些擔心運費上漲的貨主也有提前出貨的現象，有利華航、長榮航營運表現。

自9月起，友達、群創、日月光、明基、鴻海、廣達、台積電等科技大廠，將陸續釋出定期標案，包括月標、季標、年標，分地區航線，貨代業兵家必爭，預計10月起陸續放榜。因應運費波動，科技大廠都會加註一條，當市場運費下修時，例如超過5％，將跟著調整。

大陸電商貨也是貨代業爭取對象，跟科技業一年出貨上千噸相比，像是拚多多等大型電商每月出貨可能達600、700噸，但採價格標，利潤不如科技業客戶。

接著進入第四季傳統旺季，業界預估，AI議題可望持續發酵，帶動國內相關手機及PC換機潮運輸需求，加上大陸電商因應雙11等節慶開始拉貨，擔心受美國總統大選因素影響，暫停小額豁免清關加強查驗等提早囤貨，艙位需求預期強勁，都可能助漲運費。

由於空運市場仍有變數，多家貨代業者透露，與航空公司的艙位與運費簽訂，會盡量壓在12月中的最後一刻，觀察運價走勢。預估10月初開始，感恩節、聖誕節慶出貨將明顯增加。