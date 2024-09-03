「Soy ConNext」大會於8月21日的美國舊金山舉行，美國黃豆出口協會（USSEC）透過此活動表揚了全球多家企業，這些企業在其包裝商品上印有美國黃豆永續（SUSS Labal）標章，展現了其對永續生產的承諾。來自全球19個國家逾千款產品現已攜此標章進入市場，台灣知名廠商如大成長城公司、大統益公司、中聯油脂公司、味全公司、泰山企業及福壽實業受邀參與Soy ConNext大會，並在會中接受表揚，展現了美國黃豆永續生產的價值。未能參加大會且已申請標章的其他台灣知名廠商，也同樣拿到該獎牌，以示美國黃豆出口協會的感謝!

今年的表揚活動中， 有25家來自全球知名企業代表前來參加Soy ConNext並接受了USSEC理事長雷嵐生( Lance Rezac) 與 執行長蘇健（Jim Sutter）的表揚。這些企業是全球108家取得SUSS標章使用許可公司中的一部分，蘇健強調：「決定在產品上使用SUSS標章的公司，證明了他們在實現永續發展目標的同時，也向客戶和投資者表明他們選擇了負責任種植的美國黃豆。」

「Soy ConNext」活動獲得表揚企業和品牌來自全球五大地區，包括美洲區、南亞次大陸區、東北亞區、大中華區及東南亞區等，共108家企業。

使用SUSS標章的企業發現，此標章對消費者的情感和行為產生了正面影響。例如，韓國Sajo Daerim Corporation執行長Sang Hoon Kim指出，自從我們的豆醬產品引入美國黃豆永續標章以來，銷售額在不到一年的時間裡增長了23%。

今年的Soy Connext活動以「美國黃豆永續標章」為關鍵主題，會議議程中包括討論永續發展如何創造價值，以及食品包裝與標章的最新趨勢。USSEC強調：「永續發展不僅是企業應該走的道路，更是消費者對品牌的期許。」