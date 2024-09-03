GFF女孩聯盟在宜蘭縣利澤簡失親兒活動中心成功舉行了年度青少女公益營隊，來自宜蘭、台東、新北、台南及馬祖的青少女與書屋老師參加了這次為期三天兩夜的活動。今年的營隊以「Faith 選擇」為主題，透過多位講者的生命故事，引導女孩們理解「失敗」與「選擇」的意義，並鼓勵她們勇敢做出決定。

GFF女孩聯盟由扣扣老師（陳子倢）於2021年發起，旨在整合各方資源，陪伴青少女成長並提供支持與幫助。這次營隊中，GFF女孩聯盟創新推出了「盲盒開箱」的職業體驗活動，讓女孩們根據關鍵字選擇感興趣的職業，在體驗過程中發現職業與想像中的差異，並增強她們對不同職業的興趣。

Omi品牌作為此次活動的協力單位，與GFF女孩聯盟共同推出了一系列針對青少女情感教育的線上影片。這些影片內容涵蓋了如何正確使用交友軟體、年齡限制的重要性、避免詐騙與不良行為、以及如何安全地見網友等多個實用主題，旨在通過生動的圖文和實例，幫助青少女們建立健康的交友觀念。在營隊現場，Omi品牌經理Peri親自到場與女孩們分享了自己在行銷行業的工作經驗，並鼓勵她們在職業選擇上要勇於探索和發現自己的潛力。

Omi品牌的參與不僅局限於線下活動，更希望透過與GFF女孩聯盟共同製作的線上教育影片，持續向廣大的青少女傳遞正確的情感教育資訊。Peri表示：「Omi致力於成為一個安全且有意義的交友平台，我們希望通過這次營隊和線上影片，能夠幫助更多青少女在使用交友軟體時做出明智的選擇，並避免潛在的風險。」

此次營隊圓滿落幕，但Omi和GFF女孩聯盟的合作仍將繼續，雙方將持續攜手為青少女的成長提供更多支持與幫助。線上影片已在各大平台上線，青少女們可以隨時觀看並從中學習更多實用的知識。