台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人呂佳宜談運彩眉角。（林勝發攝）

第5屆U23世界盃棒球賽（U23 Baseball World Cup）9/6(五)～9/15(日)在中國紹興舉辦，本屆參賽隊伍包括中華台北、日本、南韓…等共12個，賽事精彩可期，運彩也會提供投注服務。

U23世界盃棒球賽為世界棒壘球總會每2年舉辦1次的國際賽事，限定23歲以下且持有該國有效護照的選手才能代表其國家參賽，也是除了12強以及經典賽以外，各國爭取世界排名積分最重要的第3項賽事，首屆賽事於2016年在墨西哥舉行。

本屆賽制參賽的12隊先分2組，A組有日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國以及波多黎各；B組則有中華台北、南韓、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜以及南非。預賽各組先進行組內的循環賽，各組排名前3的隊伍晉級複賽，晉級複賽的6隊與預賽不同組的隊伍間進行交叉循環賽，即預賽已對戰過的隊伍不再進行比賽，並且直接累計預賽的戰績併入複賽戰績計算，複賽戰績前2名的隊伍晉級冠軍戰，3、4名晉級季軍戰。而預賽後3名的隊伍則落入排名賽，也是與預賽不同組的隊伍間進行交叉循環賽，即預賽已對戰過的隊伍不再進行比賽，直接累計預賽的戰績併入複賽戰績計算，並以最終戰績作為7至12名的排名依據。

以往的4屆日本拿下2次冠軍，墨西哥及委內瑞拉則是各1次，中華台北最好的成績則是在上一屆的季軍，本屆賽事場場精彩可期，大家可以買張運彩驗證一下自己的眼光，還有機會抱回獎金。