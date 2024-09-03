日股走勢怎判斷？ 關鍵2因素要掌握

以日股歷史股價紀錄來看，就8月5日日經指數大跌4451點，創最大跌點紀錄，對比7月11日創下的歷史新高42224點，兩者跌幅比較達25%。根據Investing.com地的折線圖可以清楚看出不到一個月的時間影響甚鉅，市場分析兩因素「日本央行7月底決定將政策利率提高到約0.25%」、「美國8月2日公布的就業統計數字低於市場預期，經濟衰退的疑慮升高」。

日經225指數不到半個月呈現高低峰值。圖/Investing.com(2024/08/28)

兩個時間點反映出日股大幅下跌，因此日央行與美府的政策舉動，都是日股浮動的觀察要點。首先，日央行總裁植田和男23 日在國會聽證會態度堅定地捍衛 7 月升息決策，也認為未來只要日本經濟成長和通膨情勢符合日銀預期，仍將在升息的道路上前行。一席話也代表，未來日本仍朝向「升息」路前行，只不過考量到市場憂慮的因素，並非是迫在眉睫的選項，因此預料今年底升息的可能性不高。

市場預料Fed將降息 9/6美就業數據是關鍵!

同時間，日央行認為日股動盪的觸發點是市場對美國經濟前景產生疑慮，因此接下來9月6日即將公布美國的8月就業數據就是其一關鍵，市場注意力現在轉向將要公布的連串數據，包括美國的就業、通膨和個人收入，數據左右美國聯準會的降息幅度究竟是一碼還是兩碼。

日央行維持利率正常化 日經濟前景看好？

回頭來看，日央行的說法也顯示出，持續利率正常化等同展現對日本經濟體質、通膨前景的正向看法。假若美國降息後，日圓升值的壓力將會成為日股的負擔，反觀作為長期投資者，低點進場日股市場卻是好時機。

日股ETF商品熱門! 半年內5檔產品問世

觀看今年國內日股ETF問世的就有5檔，這是繼2016年後，相隔8年再有日本商品進入市場，甚至半年內就出現5檔，可以想見日股市場的熱門程度。觀察此五檔日股ETF新兵，包含：00949復華日本龍頭、00951台新日本半導體、00954中信日本半導體、00955中信日本商社以及00956中信日經高股息。

以00949來說，就IPO（首次公開發行）規模及上市當周受益人數來看，83.1億及21751人雙雙奪冠，規模甚至高於其他四檔ETF的總和（52億）；此外，掛牌當周日均量（萬張）來看，00949初登板成績單也是績優模範生。

日股被譽為下半年最受看好的市場，就連股神巴菲特也在年初再加碼投資，縱然日股受到日圓升值及美國就業市場疲弱影響，但就日本政府積極復甦經濟的政策手段（2023年11月出「新的綜合經濟政策」）來看，著眼中長期投資思考不失為一項選擇。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。