「113年度國民體育日」9月開跑！教育部體育署20日舉辦「113年度國民體育日」啟動記者會，特別邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴及人氣男神坤達，共同擔任代言人並合拍宣傳片，邀請大家一起「運動99、健康久久」。

教育部體育署20日舉辦「113年度國民體育日」啟動記者會，(右2)教育部體育署署長鄭世忠與(右3)陳念琴、(右4)坤達等人合影。(教育部體育署提供)

拳擊女王陳念琴與人氣男神坤達共同擔任「113年度國民體育日」代言人，並一同拍攝宣傳影片。他們在拍攝現場以滿滿活力和用不完的「ENERGY」，傳達國民體育日的核心精神，更以趣味的方式將2個免費好康資訊融入影片中，期望全民力行規律運動，邀請大家加入他們的行列一起動起來!

2個免費好康分別是「一免費：公共運動設施免費用」、「二免費：科技體適能檢測免費做」。9月9日國民體育日當天，國民運動中心與公立公共運動設施，將免費開放供民眾使用；9月份全臺體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車，於每週巡迴全臺檢測。

今年不但規劃2台檢測車同時開跑，更將檢測活動擴大辦理。除了北、中、南場次外，首度規劃東部場。9月第1週(1日、7日、8日)於臺北三創生活園區及高雄夢時代時代廣場；9月第2週(14日、15日)於臺中站前秀泰廣場及高雄夢時代時代廣場；9月第3週(21日、22日)於臺中站前秀泰廣場及臺東縣立體育場外廣場；9月第4週(28日、29日)於臺北三創生活園區及臺中站前秀泰廣場，邀請民眾可以一同免費參與檢測。

9月份全臺體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車，於每週巡迴全臺檢測。(教育部體育署提供)

期望串聯全臺民眾一起，達到身體健康及規律運動目標，藉由2免費活動，邀請全民一同響應「運動99、健康久久」，進而提升全民運動風氣。

體育署表示，國民體育法明訂9月9日為國民體育日，就是要向民眾傳達，不分年齡或職業，都要持續保持運動習慣，才能常保身心健康。113年度國民體育日相關活動詳情，請上網搜尋活動官網「i運動」或至i運動FB粉絲團查詢。（教育部體育署廣告）