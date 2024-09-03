北市一名趙男將名下房屋出租，拒絕繳交45期共3.6萬的管理費，與管委會鬧上法院，趙男以自己跟房客「都沒有享受到管理」為由拒付，但台北地院審酌後，判決趙男需要繳納管理費，全案可上訴。

判決書指出，趙男自民國109年10月起至113年6月止，積欠管理費45期，每期金額為新台幣800元，累計積欠金額達3.6萬，管委會屢屢催討未果，只好提告請求給付。

趙男則辯稱，名下的房屋於109年12月起出租，約定管理費由承租人繳納，趙男還強調，「我不知道房客有無繳納管理費，這段時間我沒有享受到管理」不僅如此，趙男孩表示，房客曾向他反映，「沒有享受到管理」等語。

此外，趙男還質疑管委會的公信力，無法提供當時會議紀錄、所有權人投票名冊或所有權人會議簽到表等資料，以此為由拒絕繳納管理費。法院判決，趙男雖與租客約定由租客負擔管理費，但法官認為，管委會並不知情，不得以此為由對抗管委會。

另一方面，趙男認為管理費制定不合理云云，應循區分所有權人會議修改，不得據此拒絕繳納管理費，判處趙男應清償積欠費用，支付管委會3.6萬，可上訴。