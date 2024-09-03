婦人小萱（化名）與前夫育有1名未成年子女，離婚時約定親權由小萱單獨任之，自此小萱帶孩子回娘家居住，阿國未探視也未給扶養費。小萱指控，後來阿國還因賭博欠債，竟帶一票人衝進她家，聲稱她是前妻也有責任逼簽本票。不滿阿國種種行徑，也避免債主知道孩子的存在，基於保護立場，因此訴請更改從母姓。

法院審理，小萱與阿國原本是夫妻，共同育有未成年子女，協議離婚並約定權利義務行使與負擔，由聲請人單獨任之。小萱主張離婚後，未成年子女與他同住，阿國未曾探視或負擔扶養費，且曾有相對人債主上門討債。

未成年子女到庭稱，他現在跟媽媽、阿嬤、舅舅同住，只有跟爸爸住過一次，是在很久以前，爸爸媽媽離婚後，爸爸就出國上班了，爸爸在美國，收訊不好，所以沒有打電話給他，只記得應該是5歲時，爸爸曾經帶他去放風箏，還有開車載媽媽到地下室接他跟阿嬤。

法官調閱案件資料結果顯示，小萱曾對阿國等人提起妨害自由告訴，主張阿國帶人到她工作處所兼住家，並揚言「不簽本票擔保，就不離去」，迫使她簽下本票，還來因小萱取回本票，不願再出庭，並撤回告訴，經地檢署做出不起訴處分。

法官檢視社工訪視建議， 小萱為主要照顧者，變更孩子姓氏可助於家庭認同，而孩子以新姓名入學，可降低不知如何回應同學，詢問變更姓名的尷尬。

而且小萱目前無再婚意願，並且攜未成年與家人同住，還給付56萬元換取家人安寧生活，結束討債人對他們家人的騷擾威脅，並且維護阿國在未成年孩子心目中，父親的美好形象，此舉已達友善父母之實。

法官審酌，孩子現在與小萱同住，在阿國長期疏離的狀況下，無法建立良好正向感情，倘若續從父姓，恐使母系家族親友對於孩子融入家族產生疑惑，甚至姓氏認同產生隔閡，不利日後建立與母系親族之認同及歸屬感。日前依法宣判，小萱聲請變更未成年子女姓氏，於法尚無不合，應予准許。可上訴。