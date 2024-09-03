男子阿國（化名）身為5名孩子的父親，因名下無存款，多年來也無所得收入，而她的妻子狀況也相同，甚至因失智症等疾病，臥床需專人看護，因此依據所在縣市為基準，平均每人每月平均支出31042元，請求5名子女中的1名女兒，應按5分之1比例，按月給付扶養費6208元。

法院審理，阿國的孩子指稱，父親每月已請領國軍退除役官兵委員會榮民安置就養金14874元，還有眷補費600元，合計15474元，每年可領13個月，且與母親均有帳戶存款，另外，他的胞妹將父母原住房屋過戶到自己名下，但是並未移轉價金，父親並無不能維持生活的狀況。

法院審理時，阿國的孩子表示，「爸爸你有要告我們，要跟我們要扶養費嗎？」阿國：「我沒有告你們。」孩子：「你有缺錢嗎？」阿國：「我也沒在花什麼。」孩子：「你有要向你的子女聲請什麼事情嗎？要求法院怎麼要裁判嗎？」

阿國：「我每個月的所費（台語）就好了。」孩子：「所費是指你每個月所需要的生活費用嗎？你要跟哪幾個子女要生活費？請具體講出姓名。」阿國：「XXX（指被要求負扶養責任的女兒），其他的人沒有什麼錢，我自己省一點就好了」。

法官認，依據上情，尚難認定阿國有不能維持生活的情形。日前依法宣判，阿國之聲請，為無理由，應予駁回。