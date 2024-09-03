男子阿國指控妻子小萱（均化名），2016年婚後因個性不合，經過長期溝通無效，他便在2018年提出離婚要求，但迄今逾5年仍無法達成共識，也無同居共住之事實，告知小萱他在大陸居住及公司地址，也未曾來訪，他返台後，小萱避不見面，不接電話也不回應。不滿生活無交集也無法溝通，憤而請求法院判准離婚。

法院審理，阿國的親兄弟到庭證稱，他們結婚後，因為阿國在大陸工作，他都是放假回來才會去找小萱。他知道小萱另外有租屋處，阿國回台將行李放回住處後，他曾經有一次載阿國到去找過小萱。

他知道他們結婚後，因為分隔兩地，加上相處爭吵蠻多的，阿國也有跟提過，有邀請小萱一起去大陸，小萱只去過一次，但見面時都是在吵架並不愉快，後來阿國回台後，常常說他去找小萱要溝通，想好好解決婚姻問題，但小萱都避不見面，也不回應。

阿國母親則表示，他們結婚後在外居住，但她沒有去過，2人結婚時，阿國的工作在廣州，聽阿國說過，小萱只有去過1次，而結婚後，阿國剛開始大概一年回台6、7次，2人有共同生活，但後來吵架意見不合，就沒有住在一起。他們各有各的想法，現在已經近5年沒有聯絡了，阿國回來要找她，都沒有聯絡到人。

法官審酌，雙方長期分居各行其事，未見夫妻間正向溝通聯繫，婚姻中夫妻互信、互愛，共同經營美滿生活之目的，已難達成，分居迄今已各自形成生活秩序，彼此間相互協力保持共同生活之幸福基礎，已遭破壞而不復存在。

法官認，就離婚事由觀之，雙方皆有可歸責之處。日前依法宣判，阿國依民法第1052條第2項規定，主張有難以維持婚姻之重大事由，請求判決離婚，為有理由，應予准許。可上訴。