56歲婦人小萱 （化名）身為2個兒子的母親，因小中風導致走路及講話有障礙，並領有極重度身心障礙證明，尋覓工作有困難，且已無工作能力，也無財產可維持生活，目前僅靠身障補助過活，因而依據所在縣市為基準，請求2名兒子按月個給付10000元扶養費，直到她的死亡之日止。

法院審理，小萱的財產所得、勞保及就保投保或社會福利津貼等資料，顯示小萱自2019年至2021年，所得給付總額分別為31萬4438元、13萬7810元、75502元，名下無財產。

於2022年1月起迄今，每月領有身心障礙者生活補助5605元；2018年1月1日至2023年2月9日無領取各項給付紀錄，但曾彥2020年4月15日住院，2020年11月23日因腎臟失能，分別申請勞保普通傷病及失能給付。

小萱又在2020年11月23日申請國民年金身心障礙年金給付，因積欠保險費及滯納金，經勞工保險局暫行拒絕給付。依據其所在縣市作為標準，應難以支應其生活。

並且小萱現因泌尿與生殖系統相關構造及其功能之失去，而領有「極重度身心障礙證明」，現階段應難以從事一般勞動，換取收入或生活費用，堪信已不足維持每月基本生活需求，確有難以維持生活之情形，而有受2個兒子扶養之權利。

小萱坦承小萱也坦承，自2006年離婚後，就與2個兒子失去聯絡，也無他們的聯繫方式，因此雙方尚未經協議，以定期給付扶養費，作為她的扶養方法。

小萱雖主張，已嘗試與母親及母系旁系親屬召開會議，帶他們與小萱關係單薄，久未聯繫，均無出席會議或或是存證信函經退回，親屬會議確有不能或難以召開之情事。

法官認，按扶養之方法，由當事人協議定之；不能協議時，由親屬會議定之；民法第1120條前段所定扶養方法事件，應由當事人協議定之；不能協議者，由親屬會議定之。而小萱提起本件聲請，未經當事人協議決議扶養方法，於法不合。小萱請求2個兒子給付扶養費，自無理由，應予駁回。