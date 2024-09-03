新青安政策將貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，催出大量民眾進場買房，國內房價不斷上漲。住商機構企研室執行總監徐佳馨在《理財生活通》節目中指出，新青安上路後，瞬間吃掉市場上30%的委售案，使房市熱況空前，她並示警房市「倒貨潮」不是到第5年才出現，預估民眾會在第3年紛紛下車。

外界普遍認為新青安上路後的第5年將出現「倒貨潮」，但徐佳馨認為機率不高，因為如果大家早知道5年寬限期會被斷頭，自然不會等到寬限期5年，本利攤還時才賣房。

徐佳馨推測，使用新青安的民眾，最可能拋售房屋的時間點是在第3年，因為這時銀行可能不會收違約金，加上寬限期將至，民眾可能會紛紛下車。

針對房市現況，徐佳馨分析，雖然台灣人口連年減少，但買房戶數卻不斷增加，加上台灣在這波AI大戰中受惠，從事相關產業的人員收入成長，這些情況都支撐了房市的買盤。至於賣方心態，因下半年新青安政策上路，市場上高達30%的委售案瞬間完售，也導致房價居高不下。