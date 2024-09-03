作為品牌家族旗艦車款，Range Rover SV擁有車長超過5m、車寬超過2.2m的龐大身驅，這次試駕軸距長達3197mm的LWB長軸版車型，外觀選用特殊的冰晶白亮澤車漆及柯林斯青銅色對比色車頂，並於水箱護罩、保桿下緣、車側、車尾做同色呼應，展現尊榮霸氣。

Range Rover P615 SV LWB車身外觀自帶尊榮霸氣，試駕車選用冰晶白亮澤車漆及柯林斯青銅色對比色車頂，搭配22吋10幅亮澤深灰色鑽石塗裝輪圈，展現有如君王般的氣勢，內裝更是選配到頂，自標準車價988萬元加價後達到1131萬4400元。（陳大任攝）

試駕車選配四座旗艦套件，後座椅為奶油白色Semi-Aniline leather半苯胺座椅搭配香芹籽棕色內裝。（陳大任攝）

進階舒適行政總裁後座席不但提供多項電動控制設定，還有通風、加熱及熱石按摩功能。（陳大任攝）

內裝更是這次試駕車的最大亮點，品牌為其選配四座旗艦套件SV Signature Suite，雙前座具22向電動加熱/冷風/熱石按摩/記憶調整功能，第二排座椅為進階舒適行政總裁後席，除了與前座一樣具備加熱/冷風/熱石按摩/記憶功能外，連翼式頭枕也可以電動調整。

為了讓後座乘客擁有更加尊榮的享受，中央扶手、車門扶手和腿靠也具備加熱功能，不僅如此，還可以控制前乘客座椅前移功能，讓後座乘客擁有更佳的乘坐空間，而這些細膩的控制，都是由中央一面觸控螢幕上操作。

這組套件在後座中央還配備固定式的扶手，最前方是空調出風口，接著是一面可以收摺的電動桌，只要在控制螢幕輕點桌面圖示，即會升起並可以手動展開，桌面是具有防滑功能的皮革，再靠近座椅則是電動置杯架，兩張座椅中央還有隱藏式冷藏室，可隨時與同行賓客共享冰飲，營造極致尊榮的總裁級專屬空間。

後座中央冷藏室與水晶杯。（陳大任攝）

後座中央固定扶手收合狀態。（陳大任攝）

後座中央固定扶手展開狀態。（陳大任攝）

香芹棕色Near-Aniline leather近苯胺前座椅。（陳大任攝）

儘管身驅龐大、車重高達2710kg，實際試駕因受惠搭載4.4L V8雙渦輪增壓汽油引擎，擁有高達615PS/750Nm最大動力輸出，廠方0-100km/h加速數據僅需4.6秒，提供駕駛者更為遊刃有餘的飽滿動力，跑起來輕盈靈活，讓人相當驚豔。