女星林依晨日前在大陸綜藝節目脫口聲稱「我是成都人，我爺爺是成都人」，引發外界爭議。怎料事隔多日後，曾教過她大學恩師朱立熙突然發火：「拜託教師節不要再寄來簡訊！」讓網友們猜測，說的就是林依晨。

目前擔任政大韓國語文學系兼任講師的朱立熙，2日在臉書發文寫到，他教書28年以來，教過不少來自大陸北京、武漢、重慶的學生，「都非常優秀又很用功，不記得教過『成都人』。」

接著他說，如果不是近期柯文哲的新聞太多，「我早就開罵了！」並強調，「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價，實在對『零負評』太失望了！」

朱立熙並未指名道姓，但底下網友都在猜就是林依晨。（圖／朱立熙臉書）

雖然朱立熙並未指名道姓，但大家依據線索以及最明顯特徵的「零負評」，立刻猜出答案，指的人就是朱立熙曾經教過的學生林依晨。

林依晨2005年從政大韓文系畢業。（圖／中時資料照）

事實上，林依晨是政大韓文系畢業的高材生，對於每位老師都非常尊敬，逢年過節都會傳訊或打電話送禮祝福。朱立熙曾誇讚林依晨貼心，不僅會送上中秋禮盒，結婚時還會寄喜帖邀請她出席，兩人亦師亦友。怎料，林依晨的爭議爆發後，似乎讓這段師生情破裂。