民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。而入口網站「Yahoo奇摩」就針對京華城案延燒，民眾對柯文哲的看法進行民調，沒想到有52.6％的民眾「不相信柯文哲」，同時有30.5％的民眾「相信柯文哲」，引發討論。

入口網站「Yahoo奇摩」9月2日至9月6日進行民調：「京華城案不斷延燒，你對柯文哲的看法如何？」截至2日晚間23時，已有6萬多人參與投票，結果顯示有18.7％的民眾「完全相信柯文哲」，有11.8％的民眾「有點相信柯文哲」，有18.2％的民眾「不太相信柯文哲」，有34.4％的民眾「完全不相信柯文哲」，另也有16.9％的民眾認為「不知道／沒意見」。

同時該民調還提問「請問柯文哲政治獻金案、京華城案有影響你對民眾黨看法嗎？」結果則顯示，有12.0％的民眾認為「有，加深正面印象」，有55.8％的民眾認為「有，加深負面印象」，有16.8％的民眾認為「沒有影響」，另也有15.4％的民眾認為「不知道／沒意見」。

Yahoo奇摩的網路民調截至9月6日，目前投票仍在持續當中。

★未經判決確定，應推定為無罪。