民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨遭台北地院裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則遭羈押禁見；雖然北檢將提出抗告，但此結果仍讓小草們歡欣鼓舞。媒體人朱凱翔認為，看似柯文哲贏了，但原來的防禦縱深、即市府裁量權等說法，已經被法院打槍、定調為違法。未來彭振聲、市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京只要提供相關證詞，柯文哲的不知情防線就直接崩潰，檢方抗告很容易，柯其實命懸一線。

朱凱翔2日在《誰來早餐》節目提到，法院在裁定的新聞稿的第三點就講到，確有違法之情形，不符合《都市計畫法》，也不符合《都市更新獎勵辦法》，不符合公益性、不符合對價性。也就是早先大家在政論節目上講，柯文哲自己解釋，講京華城怎麼樣怎麼樣，容或都說這是依法給他容積獎勵什麼之類的。

朱凱翔強調，這個爭論，到今天這個裁定，即便柯文哲無保請回，但是這些爭論，到今天已經有了定論。就是北院認為，京華城多那20％容積獎勵，變成840％的容積率，這件事情是違法的！所以現在柯文哲的防線，就直接從，原本他還可以說：那是都審委員決定的啊？那20％我們都可以自訂獎勵辦法，這是市府裁量的空間！「北院告訴你說：不要魯小了、違法！違法之後，柯文哲的防線就咻～～全部退縮！」

「退縮到說：都審委員他們自己有專業啊！我是信賴彭振聲啊？」朱凱翔直言，法院在這個階段式買單了這個說法，不管是他相信柯文哲，又或是檢察官真的拿不出稱頭的證據，所以今天才無保請回。「很多人覺得：啊～柯文哲贏了！我沒有這樣覺得，我覺得他麻煩更大！」因為他前面的防禦縱深，說這是市府的裁量空間這件事情，全部被法院打槍了。最後柯文哲就只剩下「我不知情」，這唯一的一道防線！

「所以之後的抗告會變得非常容易啊！」朱凱翔指出，因為現在彭振聲在押著、應曉薇在押著、沈慶京在押著；唱歌的在押著，吃便當施壓的在押著，然後你自己的副市長在押著，只要他們在這個過程當中一句證詞：柯文哲是怎麼告訴我這件事情的？那你現在不知情的這個防線就直接崩潰！雖然看到無保請回，自己是有點訝異；但是看到這個新聞稿的時候，「其實這就是命懸一線吶！」

★未經判決確定，應推定為無罪。