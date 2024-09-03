民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨遭台北地院裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則遭羈押禁見；雖然北檢將提出抗告，但此結果仍讓小草們歡欣鼓舞。媒體人謝寒冰認為，柯文哲現在想要藉這個機會翻身，重新凝聚號召力，其實很難。光是競選經費的爛帳，很多人已不再信任他，他過去那套相信制度的話術也破功，傷了很多小草的心。進入後阿北時代，民眾黨的下一波內鬥馬上就要開始，他難有餘力處理。

「很多小草可能以為，這樣民眾黨就回魂了，阿北就重新成為政治英雄了？欸，並沒有！」謝寒冰2日在《大新聞大爆卦》節目質疑，仔細看就知道，現在還信任柯文哲的人，大概就剩下那10％左右的人。很多人是對北檢這次非常粗暴、到最後又找不出證據的這種爛行為很不齒，可是也並不代表他們已經開始轉過來信任阿北了，這是兩回事。所以柯文哲現在想要藉這個機會翻身，重新凝聚號召力，其實很難。

謝寒冰強調，別的東西都先不要提，競選經費、木可公司這筆爛帳，已經讓很多人這輩子大概都不太會信任他了。因為你過去講了一大堆什麼SOP，什麼要相信制度、不要相信人，結果現在事實證明了：你根本什麼也做不到！你只是嘴巴會講而已，實際上你也沒這樣做，你自己也是信人，你根本從來就不相信制度。他現在出的每一個案子，包括台智光、包括北士科，其實都是信人不信制度造成的結果！

謝寒冰直言，公家其實有固定的制度，柯如果真的一切都是按照制度，根本這些案子牽不到身上。謝謝自曝「我父母都是公務員，我非常清楚，因為公務員有一個特色是什麼？小心怕事」，謝寒冰說，公務員若覺得任何東西不符合常規，通常就不會做，「我媽以前就會特別標註：長官交辦！不然到時候是我媽要去坐牢？」！

謝寒冰批柯文哲，就是你喜歡搞怪，喜歡自己創造一個東西出來，有些東西走在灰色地帶，才造成今天的結果。當你花4300萬買一個你自己名下的辦公室，老實講，不知道還有多少人相信你？「你登記在民眾黨的名下，每天都要受監督！」你還有一天會退休不是嗎？連記者會他都說要信託，他講的可不是直接要捐給民眾黨，所以就表示，他還是要那間房子！

「我認為，柯P已經永遠不可能回到他以前的光環了！」謝寒冰指出，他未來大概就是在那10％上下掙扎。民眾黨這些破事搞出來，其實傷了很多人的心；真正的宗教信徒畢竟還是少數，大多數人還是看現實的狀況。更不要講，現在已經進入後阿北時代，因為接下來柯文哲官司纏身，民眾黨的事情，他恐怕很難有餘力去處理。他預言，民眾黨下一波內鬥馬上就要開始了，這個對小草會不會造成另外一波打擊？大家慢慢看。

★未經判決確定，應推定為無罪。