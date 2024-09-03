因京華城案遭聲押的民眾黨主席柯文哲，昨（2）日凌晨被裁定無保請回，讓小草們相當振奮，但北檢將提抗告。律師葉慶元指出，此案不是都更案，卻被套上相關法令，有違反圖利罪之嫌，北檢肯定知情，柯文哲能被裁定無保請回的原因，可能與檢察官太忙、證據太多，導致訴狀沒寫好有關，「別高估檢察官」。

葉慶元昨在政論節目《少康戰情室》表示，由於京華城蓋好營運，最後拆除的時間才17年，很明顯不是一個都市更新案件，在這種情況下硬去套用都更法令，並給予20%的容積獎勵，就是違背法律，而公務員對其主管或監督事務違背法令，直接或間接圖他人之利益，原則上就會構成圖利罪。

針對柯文哲聲稱自己對案子不知情，葉慶元直言這說不過去，因為他在相關公文中有蓋章，理應不會不知情。此外，葉慶元也質疑，威京集團打過兩次行政訴訟，台北市政府最後都是勝訴，在這種情況下，柯市府為什麼還要配合對方的訴求？

節目主持人趙少康詢問葉慶元，他說的東西外界都知道，檢察官也一定會寫在訴狀中，但法官為什麼沒採納？葉則說，還是要看法官的態度，而且別高估檢察官，因為在忙2天、手上又有一大堆證據的情況下，忙昏頭的檢察官「連自己在寫什麼都不知道」，最後在羈押庭的一陣攻防、混亂中，人就被放出來了。

★未經判決確定，應推定為無罪。