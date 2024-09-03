2024美國網球公開賽持續送上精彩賽事，寶島女將詹皓晴與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在台北時間2日深夜於女雙16強賽上陣，以6比4、6比4直落二擊退英國達特（Harriet Dart）／法國帕芮（Diane Parry），詹皓晴繼2015年和2017年後再度晉級8強，也追平個人生涯在美網女雙最佳成績，下一輪要對上頭號種子加拿大達布洛絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭蘿特菲（Erin Routliffe）。

第1盤詹皓晴組合破了對手兩個發球局而在局數上取得5比2領先，在邁向拿下盤數的發球局輪到詹皓晴發球，卻是遇到一局苦戰，這局雙方打到第11次丟士，詹皓晴組合化解了對手8個破發點，但也錯過3個盤末點，最後因為庫德梅托娃連續兩分都是網前回擊未過掉分，讓對手在這局第9個破發點終於完成這場比賽第1個破發，這局兩邊打了17分31秒。

第1盤第9局換英法組合發球，詹皓晴組合雖曾40比15再度成功保發再追回1局，第10局庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）發球，一口氣40比0再度出現盤末點，這次和詹皓晴好好把握，透過戰術搭配製造詹皓晴網前扣殺得分，終於拿下這盤。

第2盤一開始雙方互破發球局，接下來互保發球局，直到第9局，詹皓晴組合在分數40比15領先優勢下破發，第10局庫德梅托娃發球，順利在第1個賽末點就收下勝利。