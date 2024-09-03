《匠人魂》「水下銲匠」影片昨日發布後，即受好評與熱烈回響，幕後拍攝團隊功不可沒。其中，擔任此次影片主要拍攝的國防部軍事新聞通訊社新聞官陳上尉，具專業潛水證照，透過和官兵一同潛入水下，不僅要克服浮力控制、能見度等挑戰，也要在兼顧潛水、攝影狀態下完成拍攝，最後完美將成品呈現國人眼前，也展現國軍豐沛文宣能量。

陳新聞官表示，拍攝場域除艦隊指揮部內部泳池，也實地前往左營軍港開放海域。其中，不同於泳池清澈水面，海面下能見度十分有限，一旦雙腳觸地，更會因為揚起海底泥沙，導致畫面模糊難辨，只能藉由控制好自身中性浮力，讓鏡頭盡可能保持在同一個高度，宛如「人體穩定器」，才能拍攝到穩定、清晰的畫面。

「持續用鏡頭，說好國軍的每一個故事。」陳新聞官強調，拍攝過程中，常常一下水拍攝就是一個小時的時長，雖然當下感到辛苦疲憊，但從相機回放畫面，看見官兵被忠實記錄下來，再辛苦也甘之如飴。