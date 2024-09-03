活動中，特別為病童量身繪製三軍Q版人物畫，鼓勵他們勇於面對挑戰、克服病魔。（記者謝承宏攝）

國防部「93愛93」公益活動，現場安排精采表演，展現國軍愛民精神。（記者謝承宏攝）

國防部昨日舉辦「93愛93」公益活動，陸海空三軍偶頭娃娃驚喜現身臺北榮民總醫院病房，帶給孩童意外驚喜；此外，官兵也為病童客製電繪人物畫與製作造型氣球，並與他們親切互動、加油打氣，在「軍人節」前夕，展現「軍愛民」的實質意涵。

「93愛93」公益活動昨日由政戰局文宣心戰處處長樓少將率隊，包括魔術師黃信凱、國防部心戰大隊、軍備局生產製造中心第205廠、陸軍樂隊及國防大學政戰學院等單位官兵及學生，前往臺北榮總92及93病房關懷病童，期透過充滿愛心的精采活動，轉化為病童及家屬們對抗病魔的勇氣，並將愛傳遞下去。

活動在主持人的帶領下，由三軍偶頭娃娃結合陸軍樂隊薩克斯風四重奏熱鬧開場，現場以Live band的方式，演奏時下最流行的動畫卡通主題曲，深受孩童們喜愛，並邀請病童與長年陪伴在病床旁的醫務人員共舞同樂；此外，在心戰大隊官兵巧手下，每位孩童透過客製化電繪，皆化身為英勇的國軍官兵，並印製成專屬T-shirt讓他們穿上，鼓勵孩童勇於面對挑戰、克服病魔。

此外，擁有國際氣球師證照的軍備局205廠高少校，也在現場為病童客製專屬氣球，孩子們接到自己喜歡的造型氣球，臉上瞬間洋溢著幸福的笑容，滿足地揮舞著氣球說「謝謝大哥哥！」，溫馨感人，展現軍民共融的溫馨時刻。