「圖拉真」榴彈砲，是由「凱薩」自走砲配備的榴彈砲改進而來，其性能已通過實戰考驗。（取自奈克斯特集團網站）

「婆羅多52」可以摺收砲身結構，便於卡車拖曳或以直升機吊掛空運。（取自VivekSi85847001「X」帳號）

ATAGS榴彈砲具備輔助動力單元，可在複雜地形中自行移動並調整火砲方位。 （取自Amitraaz「X」帳號）

軍聞網站「Army Recognition」8月30日報導，印度陸軍已於8月下旬啟動「先進輕型火砲」（advanced lightweight artillery）採購計畫，期籌獲兼具長射程與高仰角、可在崎嶇山地地形作戰的155公厘榴彈砲，進而提升印度陸軍現代化砲兵戰力，應對潛在威脅。

印度與中共及巴基斯坦等鄰國，曾數度因邊界爭議爆發衝突，有鑑於山區崎嶇環境缺乏道路，因此，印度陸軍希望籌獲可由直升機吊掛空運部署的拖曳式榴彈砲，為前線部隊提供壓制火力。該計畫將針對多款本土國防工業與西方國家的新一代155公厘拖曳式榴彈砲，展開競標測評，並研擬耗資8.5億美元（約新臺幣275億元），在第一階段採購400門新型火砲，後續整體採購數量則不排除上看1200門，進而全面汰換舊式火砲，提升印度陸軍在高強度戰場環境下的砲兵作戰效能。

這項計畫的潛在競爭者眾多，包括印度L＆T公司（Larsen＆Toubro）與法國奈克斯特（Nexter）集團合作研發的「圖拉真」（Trajan）、卡利亞尼集團（Kalyani Group）轄下「巴拉特鍛造」（Bharat Forge）公司的「婆羅多52」（Bharat，印度古名），「塔塔先進系統」公司（TASL）則預料將推出ATAGS榴彈砲的輕量化版本，而「先進武器和裝備公司」（AWEIL）則研擬以「長弓」（Dhanush）榴彈砲參與競標。此外，「阿達尼」集團（Adani Group）則可能參考以色列埃比特系統（Elbit）公司的ATMOS自走砲，推出拖曳式榴彈砲版本。

報導分析，儘管印度陸軍已擁有數百門較新型的FH-77B與M777A2榴彈砲，但因印度總理莫迪先前提出「印度製造」倡議，希望加強該國工業能量，因此計畫除規定半數零組件須由本土產業製造，也希望參考烏俄戰爭經驗並導入先進技術，提升印軍遠程砲兵戰力。