軍聞網站「The Aviationist」8月31日報導，美國空軍已和RTX公司（原名雷神）簽署合約，將對現役F-22機隊進行升級，透過加裝先進感測器、先進通訊系統與資料鏈，使其具備遠程被動偵監與資料共享能力，未來可望大幅強化空中作戰效能。

這項升級計畫總額為10億美元（約新臺幣323億元），根據2025財年預算需求書所列升級清單，預計內容將包括增設「紅外線搜索追蹤」（IRST）功能、Link-16資料鏈系統、「多功能資訊分配─聯合戰術無線電系統」（MIDS-JTRS）、Mode 5敵我識別系統（IFF），此外也不排除將為戰機飛官配備新一代飛行頭盔，取代服役多年的HGU-55/P，運用頭盔顯示器提供戰場即時動態數據，有效提升飛行員的戰場覺知能力。

報導指出，儘管美國空軍先前曾研擬加速推動「下一代空中優勢計畫」（NGAD）的第6代戰機研發計畫，並考慮將32架早期型F-22 Block 20型號退役，藉此節省後勤維修經費。不過由於NGAD的多項先進技術成本高昂，促使美國空軍放緩研發進度，加上F-22仍具備優異匿蹤性能，足以勝任各種制空作戰任務需求，因此，美國空軍也研擬於2030年之前，投資31億美元研發經費與47億美元採購經費，對F-22進行升級。

報導透露，美國空軍近期曾讓F-22戰機掛載新型匿蹤構型莢艙進行測試，不排除該款莢艙即屬於本次升級計畫項目之一。而美國空軍空戰司令部（ACC）司令維斯巴赫上將7月在出席智庫「米契爾研究所」活動時，也強調空軍並未計畫讓F-22全面退役，並肯定其性能出色，足以擔負制空與各種作戰任務，有效維繫美軍的空戰優勢。