「標槍」飛彈在烏俄戰爭中屢建奇功，因此JJV公司也積極擴增產線，補充美軍援烏庫存。（達志影像／路透社資料照片）

美國《國防新聞》網站8月30日報導，美國陸軍近日授予洛克希德馬丁和RTX公司成立的合資企業，一筆價值13億美元（約新臺幣418億元）合約，增購「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈，創下歷史上總額最高的單年度「標槍」飛彈產製合約紀錄。

報導指出，洛馬和RTX於8月29日發表聲明，表示美陸軍已和2間公司合資成立的「標槍合資企業」（JJV）公司簽約，訂購4千枚「標槍」反裝甲飛彈，藉此補充美軍先前軍援烏克蘭產生的彈藥庫存空缺。該合約不僅是「標槍」飛彈項目迄今為止，金額最大的單年度採購合約，也是繼去年5月雙方達成聯合生產協議後，美軍首次頒布增購訂單。

JJV副總裁兼洛馬公司「標槍」項目總監潘塔諾表示，自烏俄戰爭爆發以來，全球對「標槍」飛彈的需求不斷增加，提高產量以滿足各國用戶的需求，比以往任何時候都來得更加重要；而JJV公司自去年起，便開始增加「人攜式」（man-portable）反裝甲武器的產量，並可望於2026年底前，達到每年約3960枚的產製目標。

據JJV公司資料顯示，其至今已為包含美國在內，超過25個國際客戶提供訓練與後勤支持支持，且已生產超過5萬枚「標槍」飛彈，有鑑於全球安全局勢嚴峻，因此未來仍可望獲得更多訂單，協助西方盟邦強化防衛戰力。