香烤干貝／甜玉米絲絨醬／避風塘奶油／香蒜泡泡。（台北Ｗ飯店提供）

南非鮑魚／燉飯／馬告泡泡／天婦羅。（台北Ｗ飯店提供）

香料鮪魚／酪梨泥／紅蔥醬。（台北Ｗ飯店提供）

秋天是浪漫的季節，情侶、夫妻、姊妹到法式餐廳約會，不僅可讓生活及腦袋步調慢下來，優雅的環境及品嘗道道秀色可餐的餐點，彷彿一秒到巴黎鐵塔或塞納河畔邊。

台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，以四季為名，屆滿1周年之際，即日至9月30日推出期間限定餐點，由來自香港的營運主廚─葉城樂Chef Lok集結過去1年來頗受饕客喜愛的經典美饌，推出「主廚精選賞味套餐」與「單點菜單」。

1周年限定的「主廚精選賞味套餐」共有四道菜、六道菜兩款組合。其中，「和牛韃靼 ／ Perseus No. 2頂級鱘龍魚子醬 ／ 法棍切片」清雅鮮甜，韃靼採用日本和牛菲力與板腱肉交織，以蝦夷蔥、酸豆、白蘭地與多種香料製成微帶酸辣的醬汁賦味，可塗抹於法棍切片品嘗。

奇妙的「香烤干貝 ／ 甜玉米絲絨醬 ／ 避風塘奶油 ／ 香蒜泡泡」，以清甜水果玉米與奶油熬煮的濃郁醬汁為底，近似玉米濃湯風味，香烤北海道干貝旁有爆米花、香烤玉米粒，被稱之為法式「玉米版親子丼」。

充滿海之鮮味的「南非鮑魚 ／ 燉飯 ／ 馬告泡泡 ／ 天婦羅」，燉飯內添加鮑魚肝與辛香料燉煮，另將馬告加入檸檬製成細緻泡沫，最上方使用鮑魚裙邊酥炸而成的天婦羅，口感獨特。

除了套餐選擇也有「單點菜單」，例如「松露雞肉慕斯 ／ 白火腿 ／ 艾曼塔起司 ／ 吐司」，啟發自小巧的西式三明治，將吐司、法國白火腿、瑞士艾曼塔起司與松露雞肉慕斯所製的內餡一併低溫慢煮，口感絲滑；還有湯品「蘑菇濃湯 ／ 培根泡泡 ／ 脆脆」，展現主廚創意的「石斑魚菲力 ／ 白麵 ／ 番茄 ／ 迷迭香」等。

此外，9月21日與9月22日晚間，餐廳創辦人、坐擁27顆米其林星肯定的知名主廚Olivier Elzer也將抵台，親自掌杓獻上「周年晚宴套餐」，並現身餐席間，與賓客互動。