上個月剛過40歲生日的混血女星許瑋甯以模特兒身分出道，之後跨足戲劇圈，表現亮眼。近來更憑藉電視劇《她和她的她》裡精湛演技，榮獲金鐘獎迷你劇集女主角獎。而2日她曝光自拍照，素顏加上「羅漢魚」造型，展現出40歲真實的樣貌，驚呆不少粉絲。

雖然在鏡頭前，許瑋甯給人冷豔美女的形象，但私底下的她卻是可以不計形象，曾和老公邱澤一起Cosplay動漫《七龍珠》裡的角色「克林」，戴上光頭頭套扮醜也樂在其中。之前她曾被網友狠酸「斷崖式崩壞」，不過許瑋甯高EQ回應，坦言人沒有最完美，要保持完美太難了，「要珍惜現在還看起來很自然的我們好嗎？這個才是最重要的。」

許瑋甯和老公邱澤一起扮演動漫《七龍珠》裡的角色。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

而2日她更是在IG限時動態，大方曬出自己素顏自拍照，更直接將不少人視為相當重要的瀏海，全部用髮捲捲起，一點都不擔心真實髮際線曝光在粉絲面前。許瑋甯素顏狀態下，臉上有一點點雀斑、小瑕疵和泛紅，不過肌膚看裡來相當緊緻，幾乎零毛孔。先天五官優勢，也讓她就算沒有化妝，依舊維持著女星的風采。她也相當帥氣的一手喝水，一手拿著手機自拍，並寫下寫「Today」，以隨性的方式紀錄當下真實的自己。

許瑋甯曬出素顏自拍照。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

事實上，許瑋甯和老公邱澤是在合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，並在2021年宣布閃婚消息。男的帥、女的美，讓不少人心甘情願加入催生行列。今年七夕情人節被問到相關問題時，許瑋甯曾害羞表示，自己很喜歡小孩，但是決定順其自然就好，透露暫時還沒那麼快。