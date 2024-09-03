核潛艇與B-21隱形轟炸機都要部署到澳洲

澳大利亞智庫最近向澳洲皇家空軍建議，應該以AUKUS（美英澳3國安全同盟）的名義從美國採購最新部署的B-21隱形戰略轟炸機，做為已向美英2國訂購核攻擊潛艇的補充，以增強AUKUS在印太地區的遠程打擊能力。尤其是在中國的轟-20隱形轟炸機已開始試飛之際，印太地區將更需要增加一個足夠強大的威懾選項。

澳洲公共事務研究(Institute of Public Affairs，IPA)認為，B-21是一款長程的洲際戰略隱形轟炸機，可以做為核潛艇的補充，尤其是核潛艇在設計與建造尚需時日的狀況下，先行部署B-21能填補威懾力量的空缺。此外，雖然B-21是核潛艇計劃的附帶方案，它還有另外的一項優點，即B-21能比核潛艇更快地為澳洲提供強大的遠程打擊力量，可以為美國與澳洲在印太地區增加一個強大的威懾選項。

英美兩國雖然同意要聯手為澳大利亞打造核潛艇，但這個過程要到何時才能完成還難以預料。（圖／美國海軍）

其實2020年之前，澳洲官國防軍與智庫都曾多次提議向美國購入B-21轟炸機，而自2021 年以來，愈來愈多的澳洲人支持與美國簽訂核共享協議。這項協議將允許B-21攜帶12枚B61-12、核當量300噸至5萬噸之間的精確制導核彈對特定目標進行攻擊，這意味著打擊目標可以從小型防禦工事一直擴大到整個城市。

公共事務研究所認為，其實澳洲購買B-21隱形轟炸機與AUKUS的核潛艇計劃非常相似，它也是一種對亞太地區投射力量的手段，目標範圍將涵蓋中國、北韓與俄羅斯遠東地區。

澳洲購買B-21的想法來自於過去部署美國F-111戰鬥轟炸機的經驗。（圖／Wikipedia)

澳洲先前是美國F-111遠程戰鬥轟炸機的唯一客戶，是美國自1960年代就開始大量部署F-111，1990年代它開始陸續退役，其功能由F-15E打擊鷹戰機取代，但澳洲仍繼續使用。在東帝汶衝突期間，F-111戰機憑藉其先進的精確打擊能力成功地嚇阻了鄰國印尼派兵入侵東帝汶，澳洲也因此獲得該地區有爭議性油田的開採與使用權。2010年澳洲的F-111才全數退役，並由F/A-18F超級大黃蜂戰機取代。

澳洲智庫專家指出，購買B-21的構想來自於過去部署F-111的經驗，可以用於類似的目的，但覆蓋範圍會更寬廣。因為澳洲目前部署F-35和F-18機隊明顯缺乏與F-111相當的航程。

美軍B-2轟炸機數年來曾多次在澳洲廷德爾空軍基地演練轉場，也將有利於B-21的順利與快速部署。（圖／美國空軍）

公共事務研究所還指出，核潛艇的建造與人員訓練顯然要比部署轟炸機複雜得多，如果獲得B-21機隊，除了可以快速加強威懾力量外，也能彌補AUKUS 潛艇延誤的風險。加上美國關島的軍事設施逐漸老舊，同時在對手打擊能力不斷增強的情況下，澳洲應該成為美國轟炸機部署的重要地點。

中共轟-20很可能隨時會開始服役，一旦啟用，對印太安全形勢將有重大影響。（圖／騰訊網）

部署B-21計劃當然也考慮到中共解放軍的隱形轟炸機轟-20的進展，目前傳出轟-20已開始進行測試，一旦開始服役，將對整個印太地區的戰略形勢發生重大影響。而B-21在延誤多年之後，已在2023年11月首飛，是1989年7月以來B-2隱形轟炸機之後唯一的新一代轟炸機，它的航程較短，要對印太地區發揮威懾力量就需要前進部署。B-2轟炸機曾經多次在澳洲演練轉場，也將有利於B-21的順利與快速部署，也不必擔心AUKUS的核潛艇計劃因各種問題而拖延。