宜蘭縣頭城搶孤活動於昨日晚上11時登場，孤棚冠軍由松欣營造有限公司隊拿下，攻旗手李東益雖是第3位翻棚，卻逆轉勝花了22分26秒率先鋸下約13層樓高的順風旗。（吳佩蓉攝）

孤棚冠軍由松欣營造有限公司隊李東益（中）拿下。（吳佩蓉攝）

飯棚冠軍則由烏石港福德廟隊的林建良（左二）第三次獲得。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣頭城搶孤活動於昨日晚上11時登場，孤棚冠軍由松欣營造有限公司隊拿下，攻旗手李東益雖是第3位翻棚，卻逆轉勝花了22分26秒率先鋸下約13層樓高的順風旗；飯棚冠軍則由烏石港福德廟隊的林建良第三次獲得。

每年農曆7月最知名的民俗活動就是頭城搶孤，今年照例在農曆7月最後一天鬼門關前一刻登場，除了鋸下順風旗的前3名隊伍有獎金，每支孤棧還有「加碼」獎金，此外，拔雅里「風神棧」加碼獎竟是一顆「珠寶」；比賽前夕雖經棄賽風波，仍有12支隊伍參賽，吸引近5000人入場欣賞，現場氣氛十分熱鬧、刺激。

搶孤主舞台底部以16根大杉木為支柱，高約13公尺，大杉木頂端搭建孤棚平台，平台上再豎立13支高約30公尺、上面掛滿祭物的竹編孤棧。參賽隊伍必須在塗滿牛油的大杉木上，以疊羅漢方式爬到支柱頂端，再以危險性相當高的「倒翻棚」方式翻上平台，然後爬上孤棧頂端砍下順風旗，速度最快的為贏家。

此次參加的12支隊伍，有冠柏投資、新樂園不動產、宏鎰集團蘭陽21世紀不動產、侑松有限公司、滿洲鄉體育會、易昌建設、烏石港福德廟、風墾丁娛樂事業、品宣投資有限公司、恆春半島肖郎搶孤隊、宏鎰集團羅東晶園會館及松欣營造有限公司。

團體冠軍為松欣營造有限公司的隊員，41歲李東益擔任鐵工，去年抽到第12柱，今年又剛好抽到第12柱，他大喊「討回來了很開心」，他直言，若去年沒失誤就3連罷了，全因去年爬到上面時，腳繩沒有綁好，整個爆開，也是快爬上去平台時又整個滑下來，就在上面晃呀晃，下來之後，第2趟上去一樣腳繩又爆了。

他說，今年練得比較勤，所以上場就拿到今年想要的名次了，雖然是第3個翻棚上去的，當下也不知道自己逆轉勝，當下沒想這麼多，就不想浪費時間的一直爬上去；今年是第5次參加，2019年時拿過第一名，後來因疫情停辦幾年，如果去年沒失誤應該就3連霸了。

而團體第二名為易昌建設隊，擔任郵務士的35歲李育任，第三名則是新樂園不動產隊的林瑋辰；原先大家預估奪冠的應該是第一個「翻倒棚」的李瑋辰，他卻沒扣好安全索，差點被停止比賽，整個峰迴路轉。