前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見獲准，彭振聲遭押的關鍵人、台北市都委會執行祕書邵琇珮，台北地檢署懷疑她圖利威京集團，涉及圖利罪嫌，今早指揮廉政署搜索邵女住處，並要求她赴廉政署說明，檢廉已將她列為圖利罪被告。據了解，邵女否認圖利，晚間8時50分被依被告身分移送北檢複訊。面對媒體詢問，她不發一語。檢察官訊後，認為邵女圖利罪嫌重大，但無羈押必要，3日凌晨諭令邵女陘制出境、出海，邵女離去時亦不發一語。

彭振聲遭羈押原因，依據台北地院裁定書出，是因「共犯」邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中。邵女曾任台北市政府都市發展局總工程司，目前是都委會執行祕書。

邵琇珮為台大建築城鄉研究所碩士，曾任台北市都發局總工程司、台北市都市計畫委員會執行秘書，具備都市發展政策、規劃及更新開發專業，也是北市府重要的都市規劃主力；而邵作為京華城弊案的最關鍵人物。

檢廉懷疑，2020年10月12日京華城案中的一場關鍵學者專家諮詢會議由邵琇珮主持。該會議後，京華城案的容積率逐步確定為560％。檢廉也懷疑，卲指導京華城如何使用《都市計畫法》24條，以都更條例內容創設3項獎勵，自提申請容積獎勵，後獲得20％的容積獎勵，並自購30％的容積移轉。

檢廉偵辦京華城案大規模約談搜索期間，邵女正好出國休假兩週，導致檢方聲押資料指她疑似畏罪潛逃，不過邵女如期返國，北市府表示她並無畏罪潛逃一事。

★未經判決確定，應推定為無罪。