藝人小優自《大學生了沒》發跡，憑藉幽默個性、姣好身材，身邊一直不乏對象。但她情路坎坷，曾在節目上自曝遇到情緒暴躁的恐怖情人。容易陷入戀愛腦的她，傳出去年交往建商T先生，甚至為愛報名料理班，希望早日升格人妻，但這段感情不到一年就劃下句點，讓小優傷心不已。時隔約8個月，近日時報周刊CTWANT目擊小優身邊出現新男伴，2人還一起買食材回女方家，感情看起來十分甜蜜。

8月6日晚間7點20分，結束錄影工作的小優到停車場取車，返回位於台北市內湖區的住處，然而她到家門卻不入，繞了兩圈後便開離，來到約莫2公里外的大樓停車，令人摸不著頭緒。沒多久，小優與一名全身韓國品牌、手臂有刺青的的男子走出大樓，一起前往超市購物。

本月6日晚間7點20分，下班後的小優獨自開車離去。（圖／本刊攝影組）

小優與一名手臂刺青的男子一起去超市採買。（圖／本刊攝影組）

採購過程中，由小優挑選食材，男生負責推車，期間可以看出小優似乎相當在乎對方的想法，挑選牛肉時，還拿起食材和刺青男子討論一番。或許是小優0遮掩，小倆口討論過程，吸引其他採購的民眾側目，但小優也絲毫不介意被認出來，態度落落大方。

採買過程，小優頻頻與男子討論，還被一旁的民眾側目。（圖／本刊攝影組）

結完帳，刺青男貼心地拿著購物袋，讓小優擺放食材。（圖／本刊攝影組）

採買完畢，兩人分工合作，刺青男子負責打開購物袋，小優則把食材一一放進袋內。離開超市時，雙方的腳步不同調，走在前面的男生下了階梯後才停下腳步等候小優，回到停車大樓等電梯時，小優小鳥依人地倒在男子胸口，把男友當作人體充電器，男子對此舉也習以為常，任由小優依靠。

原本走在前方的刺青男子，發現小優沒跟上，在樓梯下等待女生會合。（圖／本刊攝影組）

等待電梯期間，小優累得靠在男生胸膛上，雙方態度自然。（圖／本刊攝影組）

回家路上，車子在路邊停靠，男子從副駕駛下車，到另一家超市買了2包青菜；負責開車的小優也沒閒著，下車買了兩杯茶飲，等各自採買完，車子直接開回小優家的停車場。想必經過一番採買，小優回家勢必能好好發揮苦練許久的廚藝，犒賞男友的五臟廟。

小優2021年與賀一航獨子曾治豪攜手直播賣海鮮，爆出曖昧情。同年7月，本刊目睹小優在新冠疫情微解封第二天，與一名氣質韓系的高壯男到台北市西門町放風，小倆口走向停車場一路牽手，期間隱約聽到小優稱呼男方「老公」。之後2人開車回到小優內湖家中，進門前高壯男還把手貼上小優的臀部，關係不言而喻。

在2021年本刊曾直擊小優與一名高壯韓系男牽手返家。（圖／本刊攝影組）

今年3月，小優被媒體爆料交往建商T先生，甚至為了男生洗手作羹湯，學做菜還考取中餐丙級執照，但戀情維持不到1年，小優的結婚夢碎。事後她接受訪問，坦承於去年底分手，但她強調雙方是不適合才分手，至於戀情沒能邁向下一個階段，小優認為：「這就是諧星宿命吧！」但她也解釋自己是Apple邀她一起去學做菜，並非為愛下廚。

關於小優與刺青男子的關係，本刊記者傳訊給小優，截至截稿前未取得回應。

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