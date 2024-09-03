寶島網球好手謝淑薇與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）合作的混雙，台北時間3日在2024美國網球公開賽混雙8強賽，以3比6、4比6不敵義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），謝傑組合爭取今年賽季第3座四大賽混雙冠軍提前夢碎。

謝淑薇／傑林斯基這場雙打安排在5號球場的壓軸最後一場賽事，這個場地當天賽程的第1場比賽台灣好手詹皓晴和俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）的女雙經過1小時44分鐘力戰贏下比賽，可惜在同一場地出賽的謝淑薇無法也在這座球場帶走勝利。

謝淑薇和傑林斯基今年在澳洲網球公開賽、溫布頓草地網球錦標賽高舉冠軍金盃，其中謝淑薇更是在女雙也奪冠，締造單站四大賽包辦雙冠的成就，法國網球混雙公開賽挺進到4強，這3站四大賽都創謝淑薇個人生涯在大滿貫混雙最佳成績，美網也是以大會第7種子身份出賽，於8強賽碰到有前女雙球后艾拉妮的義大利組合，未能繼2009年後再闖美網混雙4強。