今天（3日）天氣晴朗酷熱，中央氣象署針對新北等7縣市發布高溫資訊，僅苗栗黃色燈號，其他6縣市都有連續出現36度高溫機率。今南部、東南部地區受「摩羯」外圍水氣影響，有局部短暫陣雨機率；最新模式模擬，摩羯對台灣無影響，但下一個颱風預估周五（6日）前後會在台灣東方、日本南方海域生成。

氣象署針對7縣市發布高溫資訊。（氣象署提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文表示，今天受熱帶海洋氣團及摩羯颱風外圍沉降增溫影響，全台天氣晴朗酷熱，北部最高溫上看38度，其他地區高溫也在36至37度。

中央氣象署針對7縣市發布高溫資訊，橙色燈號包括新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市及屏東縣，有連續出現36度高溫的機率；苗栗縣則為黃色燈號。

摩羯颱風將朝南海方向移動，直接影響台灣機率低。（氣象署提供）

降雨部分，受摩羯颱風外圍環流影響，今南部、東南部地區有局部短暫陣雨的機率，午後中部山區也有零星雨勢。明天（4日）起水氣逐漸增加，東半部、南部有局部陣雨，午後中南部防局部雷陣雨，周五至下周一（6至9日）台灣周邊水氣多，尤其午後對流發展旺盛，慎防大雷雨。

至於颱風動態，吳德榮根據最新歐洲模式指出，摩羯颱風將大轉彎直撲海南島，對台灣不會造成直接影響；另外有一個颱風，最新模擬顯示周五前後將在台灣東方海域生成，是否直接影響台灣仍待觀察。