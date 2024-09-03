一名住台灣3年的日本男子非常喜歡吃白飯，PO文表示就連吃水餃也要配一碗白飯，奇葩吃法讓一票台灣人看傻，曾在日本住6年的女網友也直呼，不理解日本人每餐幾乎都是雙主食，其他台灣人也說「沒想過這樣吃」，紛紛推薦水餃內行吃法，包括配玉米濃湯、酸辣湯、蛋花湯等。

該名住台灣的日本男子昨在《Threads》表示，他非常喜歡白飯，吃任何東西都要配白飯，來台灣3年也無法改變這個習慣，就連吃水餃也必須要配白飯，「這是我唯一沒有融入台灣的事，我該入境隨俗嗎？」問台灣人都怎麼吃水餃？

原PO還在貼文下方發起「你們吃水餃會配白飯嗎？」的投票，選項分別為「會」及「不可能」，雖然還未到投票截止時間，但民調結果已一面倒，「會」和「不可能」的比例為1：99，讓他直呼「笑死。」

貼文引起討論，其中一名女網友表示，之前曾在日本住6年，到現在還是不能理解為何日本人能接受雙主食，飯桌上常見組合如「拉麵＋白飯」、「餃子＋白飯」，旁邊還可能會有一個炒麵麵包，直呼太多碳水化合物。

一票台灣人說從沒想過水餃配白飯，並推薦原PO水餃要配玉米濃湯或酸辣湯才內行，「水餃要配玉米濃湯」、「我投酸辣湯一票」、「搭配玉米濃湯或酸辣湯，蛋花湯也很對味。」