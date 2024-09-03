帕運桌球台灣國手程銘志。（體育署提供）

巴黎帕運桌球女單TT10級，台灣女將田曉雯以3比2戰勝澳洲選手，確定晉級4強，也就是保底中華隊1面銅牌。另在男單TT5級有程銘志3比1打敗大陸選手晉級4強，也是保底銅牌，他和田曉雯都還有升級獎牌的機會。

田曉雯先前聯手林姿妤在桌球女子雙打WD20拿下銀牌，她本屆獲得兩面獎牌，也是東京帕運的女單TT10級銅牌。

桌球是帕運分級比較完善的項目，總共有11級，1至5級為輪椅選手，6至10級為站立選手，其中級數越低的肢體障礙愈嚴重，第11級為智能障礙的選手。