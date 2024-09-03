克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，在俄羅斯眼中，比起美國共和黨總統候選人川普，民主黨候選人賀錦麗是更容易捉摸的對手，但無論誰贏，俄美關係並無改善的展望。

路透報導，1日培斯科夫接受親克宮電視記者札魯賓（Pavel Zarubin）採訪時，他稱對於美國大選，克宮沒有特別支持的候選人。不過，他說賀錦麗比較容易捉摸，「我們沒有支持的候選人。但當然，民主黨更易於捉摸。總統普丁在有關拜登較易於預測的說法，幾乎適用於所有民主黨人身上，包括賀錦麗在內。」

事實上，普丁曾表示，莫斯科當局偏好拜登而非川普，說拜登是經驗豐富的「老派」政治家，大讚他的可預測性。

此外，培斯科夫還在訪談中說，美國「踐踏俄羅斯利益」的各項舉措，早已超出可接受的限度。兩國關係正處於歷史低點，目前要恢復正常「毫無希望」。同時，培斯科夫對川普所謂「上任就能立刻解決烏俄戰爭」的說法嗤之以鼻。他說，在烏克蘭危機上，並沒有如川普承諾的那般有一夕就能解決的「魔杖」。