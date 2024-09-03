在RISC-V國際基金會與產學界成員共同推動下，RISC-V開源架構已引起產學界積極投入研究及發展。陳辰妃認為，過去已採用x86與Arm架構的主要業者紛紛投入RISC-V發展，主要透過參與發展RISC-V技術來強化晶片設計自主性，保有技術發展的影響力與競爭力。

其次，業者藉此探索x86及進階精簡指令集機器（ARM）架構的其他備案選擇，來減少對主流商用晶片或Arm公司IP授權產品的依賴，也避免市場被龍頭業者壟斷。陳辰妃指出，未來RISC-V架構將與x86與Arm並存，但不會相互取代。

由於業界對RISC-V架構具低功耗與開放靈活性的興趣日益增加，陳辰妃表示，RISC-V架構已進入高速運算（HPC）與AI加速運算晶片設計環節中，逐漸成為目前加速運算晶片架構的替代方案備案選項。

陳辰妃指出，如Tesla Dojo計畫採用的D1晶片，其IC設計環節已部分採用RISC-V架構，用來優化Tesla自駕運算平台。Meta訓練與推論加速器（MTIA）晶片則整合晶心科的RISC-V IP產品，用以強化自家平台的推薦系統演算法，提高社群用戶的使用體驗。

此外，Google在第五代張量處理器（TPU）結合SiFive Intelligence X280後，第六代也傳出將繼續合作消息。OpenAI則宣布與新創公司Rain AI合作開發基於RISC-V架構的AI加速晶片，晶心科近期宣布授權RISC-V IP產品給Rain AI使用，未來上市後將出貨給OpenAI使用。

不過，儘管RISC-V架構的IP與晶片產品已進入商轉階段，但相較於x86與Arm長期耕耘PC與手機市場已有舉足輕重地位，作為IP領域後進者的RISC-V正面臨生態系統碎片化、缺乏統一標準及市場支持等挑戰。

陳辰妃認為，Meta、Google與OpenAI皆為生成式AI發展指標業者，隨著各業者將RISC-V技術導入自研AI加速晶片發展，或將間接影響未來生成式AI產業發展。RISC-V社群也持續探索與其他競爭架構整合可能性，靈活開放的生態系統將有助實現此異構整合目標。

值得注意的是，儘管全球經貿局勢瞬息萬變， RISC-V架構趨勢仍在全球迅速崛起，特別是在中國大陸市場，業者利用開源特性減少國際大廠技術依賴，並藉此促進半導體產業自主發展。今年初啟動的「甲辰計畫」，對於推動RISC-V生態系統發展或有長遠影響。

陳辰妃表示，RISC-V架構發展前景可期，但要實現真正全面進入商業市場，仍需長時間克服成熟軟硬體生態的障礙。隨著科技大廠陸續導入發展RISC-V應用，將有助完善生態系統成熟，RISC-V未來在全球半導體市場中的地位有望進一步提升。