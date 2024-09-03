宏達電表示，有別於傳統螢幕的平面體驗，6dof六自由度體驗讓觀眾能夠如同在線上遊戲空間中，上下、前後、左右自由移動。BEATDAY自成立以來，持續提供多元創新的6dof娛樂體驗，包含：全息藝人演唱會、3D動態捕捉 VTuber演唱會、VTuber VR 1對1見面會等。有鑒於市場對6dof內容的熱烈需求，BEATDAY將提供四大系統一站化商務服務，包括完整的第三方內容上架、商售票務系統、高規格3D 6dof即時動捕串流、社群互動系統，讓更多有志挑戰6dof演出的VTuber快速跨越技術壁壘。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，BEATDAY自2020年就開始打造6 dof平台和展演內容，去年製播台灣首場VTuber 6dof 3D演唱會，一直致力為VTuber打造更具創造力的節目與自由度的舞台。有鑑於VTuber在3D化的趨勢下，依然受限於2D平台的演出現狀，此次升級我們特別將具有6dof特性的BEATDAY 轉型成為開放平台，讓具有3D製作能量的VTuber們把自己的節目放上來，名符其實的在六自由度的空間中展現創意。

BEATDAY透露此次與「杏仁咪嚕」攜手合作，主要因為「杏仁咪嚕」是台灣VTuber先驅，更是目前線上追蹤訂閱數最高。

劉思銘進一步表示，VIVE ORIGINALS將成為聚合虛擬明星的6 dof展演品牌，本次首度推出「LIVE SHOW」的演出形態，有別於演唱會，它將是長駐型、多集數的內容。節目中觀眾透過投票機制與VTuber互動，平台也將首次推出回放機制。