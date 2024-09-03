櫃買中心表示，第一上櫃公司、金融業之上櫃及興櫃公司應於2日完成113年第2季財務報告之公告申報家數分別為29家、7家及3家，經統計前開公司除第一上櫃公司大略國際控股有限公司未如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。

《櫃買市場》上櫃公司上半年近7成4獲利 僅1家未如期申報
康控-KY 9／5起續列變更交易併加採分盤競價交易方式
櫃買Q2財報全揭露 這家又缺交
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