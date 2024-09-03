櫃買中心表示，第一上櫃公司、金融業之上櫃及興櫃公司應於2日完成113年第2季財務報告之公告申報家數分別為29家、7家及3家，經統計前開公司除第一上櫃公司大略國際控股有限公司未如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。