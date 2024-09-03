摩羯颱風目前位於呂宋島，向西北前進，氣象專家林得恩表示，摩羯在環境駛流場導引下，準備90度大轉彎，進入南海，強度有再上探中颱的實力，最新各國官方預報路徑也趨於一致，摩羯比原先還提早轉西，直衝海南島。

摩羯颱風路徑往海南島前進。（翻攝自林老師氣象站）

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，還好魔羯不來台灣，因為摩羯颱風現正登陸菲律賓並侵襲肆虐，導致洪水與山崩，已造成2萬多人流離失所、無家可歸，死亡人數增加至11人。

林得恩說，摩羯颱風後續在環境駛流場的導引下，將進入南海，朝西繼續向海南島前進，強度還有再上探中度颱風的實力；由於摩羯準備要90度大轉彎了，所以今天到周四（3～5日）速度非常緩慢，平均都在時速10公里或以下，最新各國官方預報路徑也顯示已經一致，摩羯颱風將向海南島去。

最新各國官方預報摩羯颱風的路徑已經一致。（翻攝自NCDR）

林得恩說，今天台灣受摩羯颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島轉為多雲局部短暫陣雨的天氣，南部、東南部沿海及澎湖也都會有強陣風及長浪發生的機會，從事海上活動時，要特別注意。