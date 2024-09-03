男子阿國與妻子小萱（均化名）婚後育有1女，原本生活和諧圓滿，不料，2023年10月小萱坦承在中秋節連假，與男子阿華（化名）發生性行為並懷孕，阿國深感痛苦但仍陪同到醫院墮胎，事情到此還未結束，後來小萱又揭露，之前也曾懷孕做人工流產，同樣是阿華的種。阿國忍無可忍，在離婚後提告阿華求償120萬元。

法院審理，阿國指控，與小萱在2023年11月離婚後，小萱有出示她與阿華的對話，內容十分親密，而且2人在2023年5月至11月期間，逾越一般男女交往，在他與小萱婚姻關係還存續時，至少有過2次性行為，並且都導致小萱懷孕並墮胎，這些事情讓他精神痛苦不已。

法官認，阿國的主張，經小萱到庭具結證述確認屬實，而阿華經相當時間受法院合法通知後，無正當理由未於言詞辯論期日到場，也未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項前段，準用同條第1項之規定，應視同自認，堪信阿國主張屬實。

法官考量，阿華明知小萱是有配偶之人，不但交往還至少發生2次性行為，阿華所為已逾越社會一般通念所能容忍範圍，並以達到破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，不法侵害阿國配偶身分法益，並且情節重大。

法官審酌，阿華實際加害情形，所造成之影響，阿國的痛苦程度，雙方之身分、地位、資力等。日前依法宣判，認阿華應賠償阿國精神慰撫金，金額以30萬元為適當。可上訴。