因京華城案遭檢方聲押的民眾黨主席柯文哲，昨（2）日被裁定無保請回，醫師蘇偉碩指出，柯的案子有政治層面因素，因為面對民眾黨，國民黨現在陷入「救不行、不救也不行」的困境，民進黨觀察到了這點，他們的戰略就是猛打白、製造矛盾，以想辦法在2028年總統大選奪回國會多數。

《中評社》今天報導，蘇偉碩受訪表示，對國民黨而言現在有兩難，因為若與民眾黨分裂，國會多數就會崩解，但在2026年地方選舉、2028年總統大選，國民黨又和民眾黨是競爭關係，因此站在民進黨的角度，製造藍白間的矛盾的戰略是最清晰、正確的。

蘇偉碩認為，藍營現在不可能單獨贏過綠營，白營要是被邊緣化，則回到傳統藍綠結構，這對藍營不利，若想要重獲執政權，藍白關係不能破裂，也因此在這次柯文哲的案件上，藍營陷入救不行、不救也不行，「甚至忍不住誘惑想踹一腳，但踹下去問題又很大」的困境；至於民進黨，他們現在只要一直打民眾黨就好了。

蘇偉碩分析，目前民眾黨聲勢下滑，這使得他們在地方議員提名的空間被限縮，藍綠將因此獲利、避免被瓜分議員席次，同時，藍營還可維持對地方派系的掌握度。而如果是2028年大選，綠營的大方向就是猛打白營，以爭取國會多數席次，現在就看藍白之間的競合關係如何維持。

★未經判決確定，應推定為無罪。