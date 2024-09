36歲的英國流行天后愛黛兒(Adele),8月開始在德國慕尼黑舉辦共10場演唱會,總共吸引了73萬名歌迷,創下演唱會參與人數的新紀錄。不過在最後一場演唱會上,愛黛兒卻突然丟下震撼彈,宣布將無限期的暫時告別歌壇。

愛黛兒在舞台上感謝歌迷,並表示自己這幾年來一直努力過歌手的生活,現在想過另外一種生活方式,而且為此,她已經準備很久了,「I need a break, I want to live my life(我需要休息,我想要過屬於自己的生活)」。強調自己在歐洲巡演告一段落後,還有5周演出、10場演唱會,而在一切結束之後,「將會有很長一段時間見不到大家」。

愛黛兒31日才完成最後一場歐洲巡迴演出。(圖/shutterstock/達志)

之前受訪時她就曾說,這2年密集演出,讓她「油箱空得差不多了」。愛黛兒表示「我只是需要休息一下,我過去7年為自己建立一個新的生活,現在我想要去享受它,去過我建立好的新生活。」但這段時間應該會很長,而在休息期間,她也不打算製作或發行新音樂,但計劃做「其他有創意的事情」。

愛黛兒宣佈暫別歌壇。(圖/shutterstock/達志)

這些計畫是否包含著結婚,不得而知。不過她2021年和前夫Simon Konecki離婚後,和美國知名體育經紀人保羅(Rich Paul)交往至今。兩人數度傳出已婚消息,直到上個月在慕尼黑演唱會上,她承認已經訂婚。原來當時一名粉絲拿標語向她求婚,愛黛兒舉起左手、秀出戒指表示:「我不能嫁給你,因為我已經要結婚了!」英國傳媒爆出保羅7月18日向愛黛兒求婚成功,朋友預計兩人可能會在明年底前正式舉辦婚禮。