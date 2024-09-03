36歲的英國流行天后愛黛兒（Adele），8月開始在德國慕尼黑舉辦共10場演唱會，總共吸引了73萬名歌迷，創下演唱會參與人數的新紀錄。不過在最後一場演唱會上，愛黛兒卻突然丟下震撼彈，宣布將無限期的暫時告別歌壇。

愛黛兒在舞台上感謝歌迷，並表示自己這幾年來一直努力過歌手的生活，現在想過另外一種生活方式，而且為此，她已經準備很久了，「I need a break, I want to live my life（我需要休息，我想要過屬於自己的生活）」。強調自己在歐洲巡演告一段落後，還有5周演出、10場演唱會，而在一切結束之後，「將會有很長一段時間見不到大家」。

愛黛兒31日才完成最後一場歐洲巡迴演出。（圖／shutterstock／達志）

之前受訪時她就曾說，這2年密集演出，讓她「油箱空得差不多了」。愛黛兒表示「我只是需要休息一下，我過去7年為自己建立一個新的生活，現在我想要去享受它，去過我建立好的新生活。」但這段時間應該會很長，而在休息期間，她也不打算製作或發行新音樂，但計劃做「其他有創意的事情」。

愛黛兒宣佈暫別歌壇。（圖／shutterstock／達志）

這些計畫是否包含著結婚，不得而知。不過她2021年和前夫Simon Konecki離婚後，和美國知名體育經紀人保羅（Rich Paul）交往至今。兩人數度傳出已婚消息，直到上個月在慕尼黑演唱會上，她承認已經訂婚。原來當時一名粉絲拿標語向她求婚，愛黛兒舉起左手、秀出戒指表示：「我不能嫁給你，因為我已經要結婚了！」英國傳媒爆出保羅7月18日向愛黛兒求婚成功，朋友預計兩人可能會在明年底前正式舉辦婚禮。