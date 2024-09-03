民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。港媒《中評社》表示，民進黨與民眾黨現在就是在鬥法，若柯被查出收賄金流就倒了，但若沒有，民眾黨為了生存發展，必然主打民進黨政治迫害，綠營毀柯不成，還會越打越大尾，變成不死鳥，而民眾黨想要活下來，只有與國民黨合作反制民進黨一條路。

港媒《中評社》3日以「綠若毀柯不成 會愈打壓愈大尾」為題刊出專論，指出柯文哲深陷5大弊案，但京華城案無保請回的關鍵就是，檢方未具體查到涉賄金流，後續四案也雷同，如果柯被查到收賄即一翻兩瞪眼。如果沒有，毀柯不成，會愈打壓愈大尾，後續還有很多變數。

《中評社》指出，賴清德在民進黨內最大對手鄭文燦已在貪瀆案中倒下，柯文哲若再倒下，民眾黨必四分五裂，藍白合無望，賴清德便可打遍天下無敵手。不過柯文哲的角色有其敏感性，民眾黨證實美國在台協會（AIT）曾對柯請假黨主席一事表達關心，美國向來對台灣政局有一定主導力，應也在注意此案的發展，特別是賴才執政100多天就發生這種事。近來多家外媒持續報導此案，民眾黨也祭出向國際發聲策略，呼籲國際社會關注。

《中評社》分析，綠營近期對於柯案往死裡打，似乎鐵心要把柯文哲關進去，有綠媒爆料稱柯文哲及妻子陳珮琪要到美國遭柯辦否認，而無保請回應是代表法院認為柯沒有逃亡之虞。 檢方搜索、偵訊柯文哲近70小時，未發現有與京華城相對應的金流，但眾多綠媒卻繪聲繪影的描繪故事，即使被無保請回，綠營還持續在打，質疑柯強調京華城容積率840%不知情是說謊，非得要置柯於死地不可。

《中評社》直言，現在綠營與民眾黨就是在鬥法、在火拚，如果柯文哲被揪出收賄金流，他就倒了，民眾黨只剩半條命。但如果沒有，縱使五大案還要辦很長一段時間，只要柯沒被查到收賄事實，理直氣壯挺下去，情況就不一樣。民眾黨為了生存發展，必然主打民進黨政治迫害，死命槓上民進黨，綠營毀柯不成，還會愈打壓愈大尾。

★未經判決確定，應推定為無罪。