「台灣女婿」吳鳳來台發展18年，已經拿到台灣身分證。不過近來他隨著旅行團回到家鄉土耳其，卻被報導是「親任導遊」。對此，他澄清只是陪同觀光團在當地一日遊，強調自己「完完全全是合法的」。

吳鳳表示發現有新聞報導標題寫著，「吳鳳親任導遊，帶團去土耳其」，讓他急忙提醒大家別誤會了。接著做出解釋：「帶團的人當然是專業的領隊和導遊，我是在土耳其參加台灣團，陪他們一起一天，我們現場的導遊是有土耳其執照的導遊，我是跟著台灣的客人一起一天的行程」。

吳鳳澄清只是陪台灣遊客一日遊，強調一切合法。（圖／吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳強調是跟專業團隊合作，旅行社也是合法的，不過卻被這樣報導，讓他不滿表示：「可以先問過我經紀人或問我也可以，完全都沒確認過資訊是否正確，讓很多人誤會我，也傳遞了錯誤訊息。」接著強調：「台灣觀光團到我家鄉的時候，我加入一起玩，完完全全是合法的」，更不忘向喊話：「拜託不要這樣害我好嗎」。

吳鳳強調自己扮演的角色是「推廣台土交流」。（圖／吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳表示從去年跟旅行社合作至今，一切都非常順利，參加的遊客也都相當開心，目前定位自己的角色就是「推廣更多台土交流」，未來也會持續努力。不過也有網友建議吳鳳，乾脆去考導遊執照，這樣就可以真正親自帶團，甚至帶土耳其人遊台灣，讓世界各地的人領略台灣的美好。