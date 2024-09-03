取自童振源臉書

童振源提供

台積電的全球市占率不斷攀高，我駐新加坡代表童振源今天表示，根據TrendForce的最新統計資料，今年第二季全球晶圓代工營收達到320億美元，增長9.6％。在全球十大晶圓代工廠當中，台積電依然一家獨霸，全球市占率達到歷史新高的62.3％，將其他晶圓代工廠遠遠甩在後面。

由於新加坡密切關注我半導體及相關產業的發展，我新加坡代表處定期會針對產業狀況作分析。童振源指出，今年第二季的全球十大晶圓代工廠營收的市占率總和維持在96％，全球十大晶圓代工廠排名沒有太大變化。

除了世界先進提升二名到全球第八名之外，其他晶圓代工廠排名沒有改變。特別是，台積電遠遠領先其他晶圓代工廠的全球市占率。

童振源表示，今年第二季，台積電的表現依然亮眼，營收增長10.5％，達到208.2億美元，全球市占率達到62.3％；三星的營收增加14.2％，全球市占率達到11.5％，略比第一季的市占率提高0.5個百分點；其他晶圓代工廠的營收、全球市占率與排名都變化不大，而且全球市占率僅在5.7％-0.9％之間。

童振源再以年度來看，台積電營收的全球市占率不斷攀高，從2022年的55.4％提高到2023年的58.9％，再進一步提高到今年上半年的62.0％，每年顯著提升。而下降最明顯的是三星，其營收的全球市占率從2022年的16.0％下跌到2023年的12.0％，再略微下降到今年上半年的11.3％。

相對的，他說，聯電、格羅方德、華虹集團的全球市占率下降幅度比較明顯，從2022年到今年上半年下降幅度達到0.9-1.3個百分點。其他晶圓代工廠的全球市占率變化不大，維持相對穩定的競爭力。