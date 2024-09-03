目前道瓊指數期貨微跌0.16%，標普500指數期貨跌0.12%，那斯達克100指數期貨跌0.22%。

周一（9月2日）美國適逢勞動節，美股休市。

上周五美股主要指數全面收高，道瓊指數漲0.55%，再創歷史收盤高點。標普500指數收漲1.01%，連漲第4日。那斯達克指數收漲1.13%。晶片股強勢反彈，費城半導體指數勁揚2.6%。

標普500指數8月收漲2.3%，連漲第4個月。道瓊指數和那斯達克指數8月分別上漲1.8%和0.7%。

美國7月非農就業數據引發對經濟可能陷入衰退的擔憂，加上日圓急升引爆套利交易平倉潮，導致股市在8月初暴跌，標普500指數曾一度在當月跌逾7%。

美國7月非農就業新增11.4萬人，較6月修正值17.9萬人大幅下滑，且遠不及市場預期的新增17.5萬人。7月失業率升至4.3%，創下近3年來新高。

德銀宏觀策略師Henry Allen表示，八月的開局非常艱難，但在8月5日之後市場開始恢復平靜，部分受惠於較樂觀的經濟數據，這有助於緩解人們對經濟可能即將步入衰退的擔憂。

本周關注焦點包括美國8月ISM製造業PMI、JOLTs職缺報告、聯準會轄區經濟報告「褐皮書」、有「小非農」之稱的ADP就業報告、美國請領失業給付人數、美國8月ISM服務業PMI，以及周五將發布8月非農就業報告，該就業數據對聯準會9月是否降息以及降息多少具有關鍵性的影響。

根據彭博社所做的調查，受訪經濟學家預估本周五發布的美國8月非農就業新增16.5萬人（預測中位數）。8月失業率估將小幅回落至4.2%。

此外，華爾街將迎來季節性的阻力，過去10年來，9月向來是標普500指數表現最疲弱的月份，因此被喻為「八窮九絕」的魔咒。