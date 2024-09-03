許多糖尿病人都有服用「益糖定」降血糖藥，中醫師高晧宇表示，國外研究發現服用「益糖定」的糖尿病患，若每天再吃2湯匙的蘋果醋，3個月後，包括空腹血糖、糖化血色素與BMI都下降，體重平均少3公斤，另一項研究則發現蘋果醋還有降血脂效果，建議糖尿病人可於餐中或餐後食用，但提醒有吞嚥困難、胃食道逆流、腸胃消化不好與低血鉀者，要注意服用的量與時間點。

高晧宇在YouTube頻道PO影片指出，益糖定（Metformin）可以減少肝臟中的葡萄糖生成，並能改善胰島素敏感度，是一個降血糖很好的藥物，國外有個研究，找30位有在服用益糖定的糖尿病病人，糖化血色素大概是在6.5至7.5間，病況並不是非常嚴重，讓他們除了吃益糖定外，每天再吃2湯匙的蘋果醋，這2湯匙可以在午餐後的時候吃，或者是在餐後馬上吃。

高晧宇指，研究發現，上述糖尿病人在吃蘋果醋3個月後，體重明顯從平均85公斤，降到82公斤，BMI值從平均29下降到28，空腹血糖從平均127 mg/dl下降到121.23 mg/dl，糖化血色素則是從7.14下降至6.92，研究結論告訴我們，蘋果醋很有可能對血糖調控與抑制體重有幫助。

高晧宇指，除上述研究外，2023年有個更嚴謹的研究，找了80位糖尿病人，把他們分成2組，一組正常飲食，另一組除正常飲食外，每天多攝取30C.C.蘋果醋，評估8周後，同樣發現有吃蘋果醋組，空腹血糖、糖化血色素都有改善，且血中壞的膽固醇─低密度膽固醇、總膽固醇都下降。

糖尿病人該如何飲用蘋果醋？高晧宇建議可以每餐食用10C.C.到30C.C.的蘋果醋，若是原汁，真的是太酸了，建議可用1：5到1：20的水來稀釋，也就是10C.C.的蘋果醋，搭配100C.C.到200C.C.的水來稀釋，也可以在火鍋裡面、水餃沾醬或是在生菜上，加一點蘋果醋，也是很好的選擇。

雖然蘋果醋看起來有助降血糖、血脂，但高晧宇提醒，有吞嚥困難、胃食道逆流、腸胃消化不好者，別在空腹時吃蘋果醋；另低血鉀患者，若服用蘋果醋，可能讓血鉀更低，要注意可能會造成疲勞，肌肉無力或心律不整等副作用。