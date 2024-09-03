民眾黨主席柯文哲歷經3天3夜審訊後，今(2日)凌晨被法院裁定無保請回。民進黨2日晚間發文，反駁民眾黨3項指控，卻被網友狂轟干預司法，發布不到3小時就刪文。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨「黨檢」一體的發言，是執政黨干預司法的鐵證，宣布綠色恐怖時代來臨

民進黨貼文後又刪文。 （取自網路）

民進黨在臉書貼文說明柯文哲案相關爭議，但卻被質疑是擅自幫台北地檢署發言，遭民眾黨及網友狂轟。民進黨隨後刪除貼文，解釋說文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。

對此，國民黨立委王鴻薇在臉書發文痛批，「執政黨干預司法鐵證！民進黨黨部竟成北檢發言人?」柯文哲無保請回，讓民進黨與綠營一陣哀鴻遍野，沒想到民進黨臉書竟然發文、做圖卡，「指導」外界，拘票搜索範圍、是否疲勞夜間偵訊、聲押理由有據，彷彿民進黨就是檢察官，「黨檢」一體的發言，把民進黨政治干預司法尾巴露出來，這就是執政黨干預司法的鐵證！

王鴻薇表示，民進黨身為執政黨，本身就掌握檢調、司法資源，公開指揮辦案以及公然否定法官獨立行使裁定，完全可以想見對於之後檢調抗告，及後續案件結果，承辦人員都受到極大的壓力，這是任何執政黨與政府團隊都知道不能夠踩的紅線，顯然民進黨根本把司法當成自己羅織罪名與政敵的工具，這完全就是宣布綠色恐怖時代來臨。

王鴻薇說，發文過後幾小時，許多人都在問，「原來黨可以代替北檢發言，北檢難道還把搜索票給民進黨看過不成？」可能民進黨知道事情大條就迅速刪除，但是文章已經受到各界關注也都備份，民進黨還作賊心虛發文說避免錯誤聯想，這種不打自招公然干預司法的證據，哪有什麼錯誤聯想？真相已經深植人民的心中，如今民進黨實錘指揮辦案，再一次的重挫司法的威信，也辜負人民的信任。